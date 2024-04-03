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    «Арсенал» – «Лутон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 3 апреля

    В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лутон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 21:30 (мск).

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты набрала 65 очков и располагается на 2-м месте в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 70:24.

    Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 2 очка.

    «Лутон»

    «Лутон» набрал 22 очка и занимает 18-е место. От «Ноттингема», занимающего спасительное 17-е место, команда Роба Эдвардса отстает по дополнительным показателям.

    «Лутон» добыл 5 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей – 43:62.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 05.12.23 «Лутон» – «Арсенал» – 3:4;
    • 26.12.1991 «Лутон» – «Арсенал» – 1:0;
    • 27.08.1991 «Арсенал» – «Лутон» – 2:0;
    • 08.12.1990 «Лутон» – «Арсенал» – 1:1;
    • 29.08.1990 «Арсенал» – «Лутон» – 2:1.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Лутон»

    У «Арсенала» очень тяжелый календарь на апрель. Скорее всего, лондонцы постараются обыграть аутсайдера на классе. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:22
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