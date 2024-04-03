В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лутон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 21:30 (мск).
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты набрала 65 очков и располагается на 2-м месте в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 70:24.
Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 2 очка.
«Лутон»
«Лутон» набрал 22 очка и занимает 18-е место. От «Ноттингема», занимающего спасительное 17-е место, команда Роба Эдвардса отстает по дополнительным показателям.
«Лутон» добыл 5 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей – 43:62.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 05.12.23 «Лутон» – «Арсенал» – 3:4;
- 26.12.1991 «Лутон» – «Арсенал» – 1:0;
- 27.08.1991 «Арсенал» – «Лутон» – 2:0;
- 08.12.1990 «Лутон» – «Арсенал» – 1:1;
- 29.08.1990 «Арсенал» – «Лутон» – 2:1.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Лутон»
У «Арсенала» очень тяжелый календарь на апрель. Скорее всего, лондонцы постараются обыграть аутсайдера на классе. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 2.00.