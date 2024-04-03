В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лутон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 21:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты набрала 65 очков и располагается на 2-м месте в АПЛ. «Арсенал» добыл 20 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 70:24.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 2 очка.

«Лутон»

«Лутон» набрал 22 очка и занимает 18-е место. От «Ноттингема», занимающего спасительное 17-е место, команда Роба Эдвардса отстает по дополнительным показателям.

«Лутон» добыл 5 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений, разница мячей – 43:62.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Лутон»

У «Арсенала» очень тяжелый календарь на апрель. Скорее всего, лондонцы постараются обыграть аутсайдера на классе. Наш прогноз – Ф2 (+2,5) с коэффициентом 2.00.