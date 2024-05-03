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    • «Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024

    «Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024

    Лутон Таун
    03.05.2024, пятница, 22:00
    Англия. Премьер-лига, 36 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Эвертон
    31' Э. Адебайо
    24' Д. Калверт-Льюин (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лутон Таун
    24
    Томас Камински
    ВР
    2
    Габриэль Ошо
    ЦЗ
    15
    Теден Менжи
    ЦЗ
    16
    Рис Бурк
    ЦЗ
    6
    Росс Баркли
    ЦП
    28
    Альберт Локонга
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    45
    Альфи Даути
    ЛВ
    14
    Тахит Чон
    ПВ
    9
    Карлтон Моррис
    (К) ЦФ
    11
    Элайджа Адебайо
    ЦФ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    18
    Эшли Янг
    ЛЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    (К) ЦЗ
    22
    Бен Годфри
    ЦЗ
    37
    Джеймс Гарнер
    ОП
    27
    Идрисса Гуйе
    ОП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    11
    Джек Харрисон
    ЛВ
    7
    Дуайт Макнил
    ЛВ
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Лутон Таун
    23
    Тим Крул
    ВР
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    27
    Даики Хасиока
    ПЗ
    17
    Пелли-Раддок Мпанцу
    ОП
    8
    Люк Берри
    ЦП
    18
    Джордан Кларк
    ПВ
    30
    Эндрос Таунсенд
    ПВ
    10
    Кали Вудроу
    ЦФ
    Эвертон
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    23
    Шеймус Коулмен
    ПЗ
    8
    Амаду Онана
    ОП
    21
    Андре Гомеш
    ЦП
    10
    Арно Данжума
    ЛВ
    61
    Льюис Доббин
    ЛВ
    28
    Юссеф Шермити
    ЦФ
    14
    Бету
    ЦФ
    3-3-2-2
    24
    Камински
    2
    Ошо
    15
    Менжи
    16
    Бурк
    6
    Баркли
    28
    Локонга
    32
    Оньединма
    45
    Даути
    14
    Чон
    11
    Адебайо
    9
    Моррис
    4-2-1-2-1
    1
    Пикфорд
    32
    Брэнтуэйт
    6
    Тарковски
    22
    Годфри
    18
    Янг
    37
    Гарнер
    27
    Гуйе
    16
    Дукуре
    11
    Харрисон
    7
    Макнил
    9
    Калверт-Льюин
    14
    Чон
    8
    Берри
    8
    Берри
    14
    Чон
    11
    Адебайо
    30
    Таунсенд
    30
    Таунсенд
    11
    Адебайо
    32
    Оньединма
    10
    Вудроу
    10
    Вудроу
    32
    Оньединма
    18
    Янг
    23
    Коулмен
    23
    Коулмен
    18
    Янг
    37
    Гарнер
    8
    Онана
    8
    Онана
    37
    Гарнер
    16
    Дукуре
    21
    Гомеш
    21
    Гомеш
    16
    Дукуре
    28
    Шермити
    28
    Шермити
    9
    Калверт-Льюин
    14
    Бету
    14
    Бету
    9
    Калверт-Льюин
    Остались в запасе
    Лутон Таун
    Эвертон
    23
    Тим Крул
    ВР
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    27
    Даики Хасиока
    ПЗ
    17
    Пелли-Раддок Мпанцу
    ОП
    18
    Джордан Кларк
    ПВ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    10
    Арно Данжума
    ЛВ
    61
    Льюис Доббин
    ЛВ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Остались в запасе
    23
    Тим Крул
    ВР
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    27
    Даики Хасиока
    ПЗ
    17
    Пелли-Раддок Мпанцу
    ОП
    18
    Джордан Кларк
    ПВ
    Остались в запасе
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    10
    Арно Данжума
    ЛВ
    61
    Льюис Доббин
    ЛВ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Статистика матча Лутон Таун - Эвертон
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    18
    10
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    50
    50
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    7
    7
    Нарушения
    14
    12
    Количество передач
    409
    415
    Сейвы
    3
    4
    Точность передач %
    81
    79
    Удары мимо ворот
    8
    3
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    11
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.96
    1.43
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Эвертона», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Эвертон»

    «Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 10:40
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