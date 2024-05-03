Лутон Таун
03.05.2024, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Матч завершен
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Эвертон
31' Э. Адебайо
24' Д. Калверт-Льюин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
2
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
16
Рис Бурк
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
28
Альберт Локонга
ЦП
32
Фред Оньединма
ПП
45
Альфи Даути
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
22
Бен Годфри
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
27
Идрисса Гуйе
ОП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Дуайт Макнил
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
27
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
30
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Кали Вудроу
ЦФ
Эвертон
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Амаду Онана
ОП
21
Андре Гомеш
ЦП
10
Арно Данжума
ЛВ
61
Льюис Доббин
ЛВ
28
Юссеф Шермити
ЦФ
14
Бету
ЦФ
3-3-2-2
24
Камински
2
Ошо
15
Менжи
16
Бурк
6
Баркли
28
Локонга
32
Оньединма
45
Даути
14
Чон
11
Адебайо
9
Моррис
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
22
Годфри
18
Янг
37
Гарнер
27
Гуйе
16
Дукуре
11
Харрисон
7
Макнил
9
Калверт-Льюин
14
Чон
8
Берри
8
Берри
14
Чон
11
Адебайо
30
Таунсенд
30
Таунсенд
11
Адебайо
32
Оньединма
10
Вудроу
10
Вудроу
32
Оньединма
18
Янг
23
Коулмен
23
Коулмен
18
Янг
37
Гарнер
8
Онана
8
Онана
37
Гарнер
16
Дукуре
21
Гомеш
21
Гомеш
16
Дукуре
28
Шермити
28
Шермити
9
Калверт-Льюин
14
Бету
14
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Лутон Таун
Эвертон
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
27
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Арно Данжума
ЛВ
61
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
27
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Арно Данжума
ЛВ
61
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лутон Таун - Эвертон
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Эвертона», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».