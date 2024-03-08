9 марта «Кристал Пэлас» проведет домашний поединок 28 тура АПЛ против «Лутона». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Кристал Пэлас»

После смены тренера (Оливер Гласер занял место Роя Ходжсона) «Пэлас» успел отыграть два матча. Лондонцы одолели «Бернли» (3:0) и уступили в дерби «Тоттенхэму» (1:3).

«Лутон»

«Лутон» продолжает сражаться за место в АПЛ. На данный момент дела команды идут не лучшим образом – новичок Премьер-Лиги занимает лишь 18 строчку в турнирной таблице.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

25.11.2023 «Лутон» – «Кристал Пэлас» 2:1

24.02.2007 «Кристал Пэлас» – «Лутон» 2:1

09.09.2006 «Лутон» – «Кристал Пэлас» 2:1

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Лутон»

«Кристал Пэлас» на правах хозяев будет настроен набрать три очка, но и «Лутон» отнюдь не собирается отсиживаться в обороне. Команда Роба Эдвардса обрела репутацию одной из самых веселых в АПЛ. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,75).