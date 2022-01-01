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Англия. Первая лига
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Лутон Таун
Состав
€ 18 млн
Лутон Таун - состав команды
Лутон
Англия. Первая лига
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Сайт:
http://www.lutontown.co.uk
Тренер:
Джек Уилшир
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ши Джеймс
Вра
35
€ 0.1 млн
15
Менжи Теден
Защ
24
€ 3 млн
5
Андерсен Мадс Юэл
Защ
28
€ 2 млн
33
Эшби Харрисон
Защ
24
€ 1.2 млн
6
Джонстон Джордж
Защ
28
€ 0.8 млн
3
Нейсмит Кол
Защ
34
€ 0.2 млн
31
Benedict Benagr
Защ
-
16
Гор Даниэл
Пол
21
€ 1 млн
8
Уолш Лайам
Пол
28
€ 0.7 млн
2
Одоффин Хаким
Пол
28
€ 0.55 млн
17
Tudor Mendel-Idowu
Пол
-
4
Sverre Hakami Sandal
Пол
-
19
Jayden Luker
Пол
-
7
Jake Richards
Пол
-
25
Джонс Исайя
Нап
27
€ 3 млн
9
Маршалл Каллум
Нап
21
€ 2 млн
10
Донли Джейми
Нап
21
€ 1.5 млн
45
Палмер Кейси
Нап
29
€ 0.9 млн
18
Кларк Джордан
Нап
32
€ 0.5 млн
21
Уэллс Нахки
Нап
36
€ 0.2 млн
17
Nigel Lonwijk
Нап
-
14
Shayden Morris
Нап
-
30
Gideon Kodua
Нап
-
44
Devante Cole
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 10
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