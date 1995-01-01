Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|23 тур
|28 февраля, вторник
|23:00
|Лутон Таун
|2:2
|Миллуолл
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|0:1
|Лутон Таун
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|32 тур
|15 февраля, среда
|22:45
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|30 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|29 тур
|31 января, вторник
|22:45
|Лутон Таун
|1:0
|Кардифф
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|0:2
|Лутон Таун
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|2:3
|Вест Бромвич
|26 тур
|1 января, воскресенье
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:2
|Лутон Таун
|25 тур
|29 декабря, четверг
|21:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:3
|Лутон Таун
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|22:45
|Лутон Таун
|2:1
|Норвич Сити
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|2:1
|Лутон Таун
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|1:1
|Ротерхэм
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Сток Сити
|2:0
|Лутон Таун
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:1
|Лутон Таун
|19 тур
|1 ноября, вторник
|22:45
|Лутон Таун
|0:0
|Рединг
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|1:1
|Сандерленд
|17 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Уотфорд
|4:0
|Лутон Таун
|16 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|Норвич Сити
|0:1
|Лутон Таун
|15 тур
|15 октября, суббота
|14:30
|Лутон Таун
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Лутон Таун
|13 тур
|4 октября, вторник
|21:45
|Лутон Таун
|3:3
|Хаддерсфилд Таун
|12 тур
|30 сентября, пятница
|22:00
|Халл Сити
|0:2
|Лутон Таун
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|2:0
|Блэкберн
|10 тур
|14 сентября, среда
|21:45
|Лутон Таун
|2:2
|Ковентри
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|1:2
|Уиган Атлетик
|7 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Кардифф
|1:2
|Лутон Таун
|6 тур
|26 августа, пятница
|22:00
|Лутон Таун
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|0:2
|Лутон Таун
|4 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Бристоль Сити
|2:0
|Лутон Таун
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|0:1
|Престон
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Бернли
|1:1
|Лутон Таун
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|0:0
|Бирмингем Сити