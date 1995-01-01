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    Лутон Таун - результаты

    Город Лутон
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.lutontown.co.uk
    Стадион Кенилуэрт Роуд
    Тренер Роб Эдвардс
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    23 тур
    		28 февраля, вторник 23:00 Лутон Таун 2:2 Миллуолл
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Бирмингем Сити 0:1 Лутон Таун
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Лутон Таун 0:1 Бернли
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Престон 1:1 Лутон Таун
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Ковентри 1:1 Лутон Таун
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Лутон Таун 1:0 Сток Сити
    29 тур
    		31 января, вторник 22:45 Лутон Таун 1:0 Кардифф
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:2 Лутон Таун
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Лутон Таун 2:3 Вест Бромвич
    26 тур
    		1 января, воскресенье 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:2 Лутон Таун
    25 тур
    		29 декабря, четверг 21:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:3 Лутон Таун
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 22:45 Лутон Таун 2:1 Норвич Сити
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 2:1 Лутон Таун
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Лутон Таун 1:1 Ротерхэм
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Сток Сити 2:0 Лутон Таун
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Блэкпул 0:1 Лутон Таун
    19 тур
    		1 ноября, вторник 22:45 Лутон Таун 0:0 Рединг
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Лутон Таун 1:1 Сандерленд
    17 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Уотфорд 4:0 Лутон Таун
    16 тур
    		18 октября, вторник 21:45 Норвич Сити 0:1 Лутон Таун
    15 тур
    		15 октября, суббота 14:30 Лутон Таун 3:1 Куинз Парк Рейнджерс
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Лутон Таун
    13 тур
    		4 октября, вторник 21:45 Лутон Таун 3:3 Хаддерсфилд Таун
    12 тур
    		30 сентября, пятница 22:00 Халл Сити 0:2 Лутон Таун
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Лутон Таун 2:0 Блэкберн
    10 тур
    		14 сентября, среда 21:45 Лутон Таун 2:2 Ковентри
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Лутон Таун 1:2 Уиган Атлетик
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Кардифф 1:2 Лутон Таун
    6 тур
    		26 августа, пятница 22:00 Лутон Таун 1:1 Шеффилд Юнайтед
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Суонси 0:2 Лутон Таун
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Бристоль Сити 2:0 Лутон Таун
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Лутон Таун 0:1 Престон
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Бернли 1:1 Лутон Таун
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Лутон Таун 0:0 Бирмингем Сити
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