«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись

По итогам прошедших матчей 37-го тура АПЛ определилась вторая команда, которая потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

«Бернли» занимает 19-е место с 24 очками за тур до финиша турнира. Команда потеряла шансы занять спасительную 17-ю позицию, на которой сейчас находится «Ноттингем Форест» (29 очков).

18-м идет «Лутон» (26 очков), у которого остались лишь математические шансы спастись. При равенстве баллов в расчет в АПЛ берется общая разница мячей. У «Лутона» она сейчас составляет «-31», а у «Ноттингем Форест» – «-19».