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    • «Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись

    «Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись

    По итогам прошедших матчей 37-го тура АПЛ определилась вторая команда, которая потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

    «Бернли» занимает 19-е место с 24 очками за тур до финиша турнира. Команда потеряла шансы занять спасительную 17-ю позицию, на которой сейчас находится «Ноттингем Форест» (29 очков).

    18-м идет «Лутон» (26 очков), у которого остались лишь математические шансы спастись. При равенстве баллов в расчет в АПЛ берется общая разница мячей. У «Лутона» она сейчас составляет «-31», а у «Ноттингем Форест» – «-19».

    • В последнем туре «Бернли» сыграет дома с «Ноттингем Форест», а «Лутон» на своем поле примет «Фулхэм».
    • Ранее из АПЛ вылетел «Шеффилд Юнайтед», который занимает 16-ю строчку с 20 очками.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2024 18:52
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