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    • «Арсенал» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    «Арсенал» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    Арсенал
    03.04.2024, среда, 21:30
    Англия. Премьер-лига, 31 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Лутон Таун
    24' М. Эдегор
    44' Д. Хасиока (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ЦЗ
    5
    Томас Парти
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    8
    Мартин Эдегор
    (К) АП
    19
    Леандро Троссард
    ЛВ
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Лутон Таун
    24
    Томас Камински
    ВР
    15
    Теден Менжи
    ЦЗ
    12
    Исса Каборе
    ПЗ
    27
    Даики Хасиока
    ПЗ
    17
    Пелли-Раддок Мпанцу
    ОП
    6
    Росс Баркли
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    45
    Альфи Даути
    ЛВ
    18
    Джордан Кларк
    ПВ
    30
    Эндрос Таунсенд
    ПВ
    9
    Карлтон Моррис
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Арсенал
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    41
    Деклан Райс
    ОП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Лутон Таун
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    8
    Люк Берри
    ЦП
    43
    Зак Нельсон
    ЦП
    14
    Тахит Чон
    ПВ
    10
    Кали Вудроу
    ЦФ
    4-1-3-2
    22
    Рая
    35
    Зинченко
    2
    Салиба
    4
    Уайт
    6
    Габриэль
    5
    Парти
    19
    Троссард
    8
    Эдегор
    24
    Нелсон
    29
    Хаверц
    10
    Смит-Роу
    3-1-2-3-1
    24
    Камински
    27
    Хасиока
    15
    Менжи
    12
    Каборе
    17
    Мпанцу
    32
    Оньединма
    6
    Баркли
    30
    Таунсенд
    18
    Кларк
    45
    Даути
    9
    Моррис
    35
    Зинченко
    18
    Томиясу
    18
    Томиясу
    35
    Зинченко
    5
    Парти
    41
    Райс
    41
    Райс
    5
    Парти
    10
    Смит-Роу
    20
    Жоржиньо
    20
    Жоржиньо
    10
    Смит-Роу
    24
    Нелсон
    11
    Мартинелли
    11
    Мартинелли
    24
    Нелсон
    29
    Хаверц
    14
    Нкетиа
    14
    Нкетиа
    29
    Хаверц
    30
    Таунсенд
    8
    Берри
    8
    Берри
    30
    Таунсенд
    17
    Мпанцу
    14
    Чон
    14
    Чон
    17
    Мпанцу
    32
    Оньединма
    10
    Вудроу
    10
    Вудроу
    32
    Оньединма
    Остались в запасе
    Арсенал
    Лутон Таун
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    43
    Зак Нельсон
    ЦП
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Остались в запасе
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Джеймс Ши
    ВР
    23
    Тим Крул
    ВР
    38
    Джо Джонсон
    ЛЗ
    44
    Аксель Пизольд
    ЦП
    43
    Зак Нельсон
    ЦП
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Статистика матча Арсенал - Лутон Таун
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    13
    5
    Удары в створ
    4
    1
    Владение мячом %
    58
    42
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    3
    1
    Нарушения
    12
    8
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    614
    423
    Сейвы
    1
    4
    Точность передач %
    88
    82
    Удары мимо ворот
    1
    3
    Блокированные удары
    8
    1
    Удары из пределов штрафной
    9
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    2
    xG (ожидаемые голы)
    0.82
    0.18
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Лутон Тауна», 31 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Лутон Таун»

    «Арсенал» – «Лутон Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 10:26
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