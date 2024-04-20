Лутон Таун
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
3.15
Х
3.8
П2
2.2
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Брентфорд
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Рис Бурк
ЦЗ
27
Даики Хасиока
ЦЗ
14
Тахит Чон
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
30
Эндрос Таунсенд
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦП
32
Фред Оньединма
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
12
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
30
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ЦФ
11
Йоанн Висса
ЦФ
7
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
3-5-1-1
24
Камински
45
Даути
16
Бурк
27
Хасиока
14
Чон
30
Таунсенд
6
Баркли
18
Кларк
32
Оньединма
8
Берри
9
Моррис
4-3-3
1
Флеккен
30
Расмуссен
22
Коллинс
13
Занка
12
Регилон
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
7
Мопе
11
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Лутон Таун
Брентфорд
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лутон Таун - Брентфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Брентфорда», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».