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    • «Лутон Таун» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Лутон Таун» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Лутон Таун
    20.04.2024, суббота, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.15
    Х
    3.8
    П2
    2.2
    Реклама, 18+
    Брентфорд
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Лутон Таун
    24
    Томас Камински
    ВР
    45
    Альфи Даути
    ЦЗ
    16
    Рис Бурк
    ЦЗ
    27
    Даики Хасиока
    ЦЗ
    14
    Тахит Чон
    ЛП
    8
    Люк Берри
    ЦП
    30
    Эндрос Таунсенд
    ЦП
    6
    Росс Баркли
    ЦП
    18
    Джордан Кларк
    ЦП
    32
    Фред Оньединма
    ПП
    9
    Карлтон Моррис
    ЦФ
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Брентфорд
    1
    Марк Флеккен
    ВР
    12
    Серхио Регилон
    ЛЗ
    22
    Натан Коллинс
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    30
    Мадс Расмуссен
    ПЗ
    27
    Виталий Янельт
    ЦП
    8
    Матиас Йенсен
    ЦП
    24
    Миккель Дамсгор
    ЦП
    19
    Брайан Мбемо
    ЦФ
    11
    Йоанн Висса
    ЦФ
    7
    Нил Мопе
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Франк
    3-5-1-1
    24
    Камински
    45
    Даути
    16
    Бурк
    27
    Хасиока
    14
    Чон
    30
    Таунсенд
    6
    Баркли
    18
    Кларк
    32
    Оньединма
    8
    Берри
    9
    Моррис
    4-3-3
    1
    Флеккен
    30
    Расмуссен
    22
    Коллинс
    13
    Занка
    12
    Регилон
    27
    Янельт
    8
    Йенсен
    24
    Дамсгор
    7
    Мопе
    11
    Висса
    19
    Мбемо
    Остались в запасе
    Лутон Таун
    Брентфорд
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Главный тренер
    Томас Франк
    Главный тренер
    Роб Эдвардс
    Главный тренер
    Томас Франк
    Статистика матча Лутон Таун - Брентфорд
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» против «Брентфорда», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун»«Брентфорд»

    Лутон Таун-Брентфорд смотреть онлайн 20 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:32
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