Борнмут
13.03.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4.9
П2
6
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Лутон Таун
58' Д. Соланке
3' Э. Адебайо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Борнмут
1
Нето
(К) ВР
3
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Доминик Соланке
ЦФ
24
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
29
Амарии Белл
ЦЗ
4
Том Локьер
(К) ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
28
Альберт Локонга
ЦП
45
Альфи Даути
ЛВ
30
Эндрос Таунсенд
ПВ
19
Джейкоб Браун
ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Борнмут
42
Марк Траверс
ВР
6
Крис Мефам
ЦЗ
29
Филип Биллинг
ЦП
19
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Данго Уаттара
ПВ
36
Дэвид Брукс
ПВ
24
Киффер Мур
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Габриэль Ошо
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
7
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-1-3-2
1
Нето
3
Керкез
25
Сенеси
27
Забарный
15
Смит
4
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
24
Семеньо
9
Соланке
4-2-2-2
24
Камински
12
Каборе
4
Локьер
15
Менжи
29
Белл
6
Баркли
28
Локонга
30
Таунсенд
45
Даути
11
Адебайо
19
Браун
24
Семеньо
29
Биллинг
29
Биллинг
24
Семеньо
28
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
28
Локонга
30
Таунсенд
7
Огбене
7
Огбене
30
Таунсенд
11
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
11
Адебайо
Остались в запасе
Борнмут
Лутон Таун
42
Марк Траверс
ВР
6
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Данго Уаттара
ПВ
36
Дэвид Брукс
ПВ
24
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Габриэль Ошо
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
42
Марк Траверс
ВР
6
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Данго Уаттара
ПВ
36
Дэвид Брукс
ПВ
24
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Габриэль Ошо
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Борнмут - Лутон Таун
1
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Лутон Таун», 17-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Лутон Таун»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».