Футбол – это не просто самый популярный спорт на планете. Это летопись борьбы и славы, где каждый трофей имеет значение и находит свое место в истории. Наша новая заметка посвящена самым титулованным клубам мира, чьи достижения измеряются не только количеством завоеванных наград, но и их влиянием на культуру и сердца фанатов.

Мы рассмотрим топ-10 команд, основываясь на официальных данных от национальных федераций, УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ и ФИФА по состоянию 2025-й год. От африканских гигантов до европейских династий — эти клубы доказали, что величие не знает границ.

Что делает клуб титулованным?

Прежде чем перейти к рейтингу, уточним методологию. В зачeт идут только официальные соревнования: национальные чемпионаты, Кубки, Суперкубки, а также международные турниры под эгидой ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и других Конфедераций. Товарищеские матчи, региональные турниры без официального статуса – не учитываются.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также официальных источников клубов, на 2025-й год лишь несколько клубов преодолели рубеж в 100 трофеев. Это элита, где доминируют африканские и европейские команды с вкраплением представителей Латинской Америки. Давайте познакомимся с десяткой самых титулованных команд в порядке возрастания.

10. «Ювентус» (Турин, Италия) — 70 трофеев

«Ювентус», основанный в 1897 году, — «Старая синьора» Италии. К лету 2025 года в активе «бьянконери»: 36 титулов (рекорд Италии) Серии А (последний — 2020) и 2 Кубка европейских чемпионов (1985, 1996). Также «Юве» 15 раз побеждал в розыгрыше Кубка Италии, что также является лучшим показателем в стране (последняя победа датирована маем 2025-го).

Эпоха 2010-х (9 Серий А подряд) — золотой век. На перечисление культовых игроков, надевавших черно-белую футболку, уйдет не одна тысяча символов. Фанаты на «Альянц Стэдиум» — «Тифози» — верят в возрождение с новым тренером (Игор Тудор). «Ювентус» — это элегантность и сила итальянского Кальчо.

«Бока Хуниорс», основанный в 1905 году в рабочем районе Ла-Бока, — душа и один из флагманов аргентинского футбола. К июню 2025 года в активе «золотых»: 35 чемпионатов Аргентины (последний — 2022), 6 Копа Либертадорес и 3 Межконтинентальных кубка.

В 2024-м «сине-золотые» добавили Суперкубок Аргентины (как это ни странно, в розыгрыше данного трофея «Хуниорс» побеждали лишь дважды). «Бока» — это огонь и страсть. Их «Суперкласико» с «Ривер Плейт» — одно из самых горячих дерби не только в аргентинском, но и в мировом футболе. «Ла Бомбонера» — стадион, где земля дрожит от криков «Хенесес». «Бока» — это не клуб, это настоящая религия рабочего класса Буэнос-Айреса.

8. «Реал Мадрид» (Мадрид, Испания) — 98 трофеев

«Реал Мадрид», основанный в 1902 году, — король Европы. К июню 2025 года их коллекция насчитывает 98 трофеев: 36 титулов Ла Лиги (последний — 2023/24, рекорд Испании), 20 Кубков Испании, 15 Кубков европейских чемпионов (рекорд, последний успех датирован 2024 годом) и 5 Клубных чемпионатов мира.

Эпоха 1950-х (5 КЕЧ подряд) и эра «галактикос» (Зидан, Роналдо) сделали «Реал» глобальным брендом, равных которому еще поискать. Криштиану Роналду — их икона с 450 голами.

Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» — «Мадридистас» — создают ауру величия. «Реал» — это машина, которая никогда не останавливается и хочет побеждать везде и всегда.

«Барселона» — это больше, чем клуб, это философия. Основанная в 1899 году Гансом Гампером, «Блауграна» к июню 2025 года преодолела рубеж в 100 трофеев: 27 титулов Ла Лиги (последний — 2024/25 под руководством немца Ханси Флика), 32 Кубка Испании (рекорд), 5 Кубков европейских чемпионов (последний триумф в 2015 году) и 3 Клубных чемпионата мира ФИФА.

Эпоха Пепа Гвардиолы (2008–12) подарила 14 трофеев, включая два «Требла». Лионель Месси — рекордсмен с 35 титулами за клуб. В 2024/25 «Барса» сделала дубль (Лига + Кубок), восстановив блеск на фоне затянувшегося финансового кризиса. «Эль Класико» с «Реалом» — это битва культур, где Каталония борется за идентичность. Фанаты на «Камп Ноу» — море сине-гранатовых флагов, их вера — двигатель клуба.

6. «Пеньяроль» (Монтевидео, Уругвай) — 108 трофеев

«Пеньяроль», основанный в 1891 году как клуб железнодорожников, — «жeлто-чeрная» гордость Уругвая. К июню 2025 года их счeтчик показывает 108 трофеев: 52 чемпионата Уругвая (последний — 2024, «Апертура» и «Клаусура»), 5 Копа Либертадорес (последняя — 1987) и Межконтинентальный кубок 1987 года.

«Пеньяроль» — короли 1960-х: три Либертадорес подряд (1960–62), включая победу над «Реалом» в Межконтинентале. Легенды: Альберто Спенсер, лучший бомбардир Копа Либертадорес, и Хуан Хойя. Их «Суперкласико» с «Насьоналем» — это война, где каждый гол — исторический момент. Фанаты «Мирасоль» («солнечные») — рабочий класс столицы Уругвая, их энергия делает «Эстадио Сентенарио» одной из самых громких арен на футбольной карте мира. «Пеньяроль» — это пламя, которое не гаснет.

5. «Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия) — 116 трофеев

«Линфилд», основанный в 1886 году, — голубая гордость Белфаста. К июню 2025 года их коллекция превышает 116 трофеев: 57 чемпионатов Северной Ирландии (мировой рекорд), 44 Кубка (второй показатель в мире) и 12 Кубков Лиги. Плюс 4 всеирландских кубка.

«Линфилд» — это, если можно так выразиться, доминация в миниатюре. Их «Септуплет» 1921/22 (7 трофеев за сезон) — уникальный рекорд. В 1961/62 они повторили подвиг. Легенда: Гарри Бэйли с его 647 голами. Фанаты на «Уиндзор Парк» — протестантская душа Белфаста, их песни — гимн стойкости. В тени топ-лиг «Линфилд» учит: величие возможно даже в малых масштабах.

4. «Клуб Насьональ де Футбол» (Монтевидео, Уругвай) — 116 трофеев

Уругвай — маленькая страна, но ее футбольное сердце огромно, и «Насьональ» — его ритм. Основанный в 1899 году, клуб к июню 2025 года собрал 116 трофеев: 49 титулов чемпионата Уругвая (последний — 2022), 20 Кубков Уругвая и 3 Копа Либертадорес (1971, 1980, 1988).

В 2024 году они взяли Межтурнирный кубок, укрепив статус. «Насьональ» — пионеры Южной Америки. Их «Требуэло» 1916 года — первый в истории континента. Легенды: Хосе Насаси, «Чeрный король» 1920-х, и Родриго Бетанкур, звезда XXI века.

Райвалри с «Пеньяролем» — «Суперкласико» — делит Монтевидео на два лагеря. Фанаты «Трикольорес» превращают «Эстадио Гран Парке Сентраль» в котeл страстей.

3. «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 118 трофеев

«Рейнджерс» — синий стяг Глазго, основанный в 1872 году. К июню 2025 года их трофейный зал насчитывает 118 наград, что выводит их в топ-3 мирового футбола. Это 55 титулов Шотландской Премьер-лиги (мировой рекорд для национальных чемпионатов, делят первое место, конечно же с «Селтиком»), 34 Кубка Шотландии, 28 Кубков Лиги и Кубок обладателей кубков УЕФА 1972 года.

В сезоне 2024/25 «Джерс» добавили Суперкубок Шотландии, но уступили чемпионство своим главным врагам, о которых речь пойдет ниже. «Рейнджерс» — один из символов доминации. Семь «домашних треблов» (чемпионат, кубок, кубок лиги) — мировой рекорд, разделeнный все с тем же «Селтиком».

Банкротство 2012 года низвело их до четвeртого дивизиона, но под руководством Стивена Джеррарда они вернулись, выиграв лигу в 2020/21. Иконы: Грэм Сунесс, приведший их к европейской славе, и Алли Маккойст с его 400+ голами. Фанаты на «Айброкс» — «The Gers» — создают атмосферу, где каждый матч — это эпическая битва.

2. «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 119 трофеев

Зелeное сердце Глазго, «Селтик» был основан в 1887 году ирландскими иммигрантами для помощи бедным. К лету 2025 года их коллекция насчитывает 119 трофеев: 55 титулов Шотландской Премьер-лиги (последний — в 2024/25), 42 Кубка Шотландии (рекорд) и 22 Кубка Лиги. Жемчужина — Кубок европейских чемпионов 1967 года, когда «Лиссабонские львы» под руководством Джока Стина обыграли, казалось бы, непобедимый «Интер» Эленио Эрреры (2:1), став первым британским клубом, покорившим Европу.

«Селтик» — мастера возрождения. После кризиса 1990-х Брендан Роджерс вернул их на вершину: 10 титулов за 11 лет. Их «требл» 2016/17 — седьмой в истории, мировой рекорд. Легенды: Джимми Макгрори (522 гола), Билли Макнилл, капитан 1967 года и многие, многие другие… Фанаты «The Bhoys» с их гимном «You'll Never Walk Alone» (да, да, в точности как у «Ливерпуля») — душа клуба. Дерби с «Рейнджерс» — «Old Firm» — бессмертная классика британского футбола, непримиримое противостояние католиков и протестантов.

1. «Аль-Ахли» (Каир, Египет) — 155 трофеев

«Аль-Ахли», основанный в 1907 году как символ борьбы Египта против британского колониализма, — это не просто клуб, а настоящая империя. К июню 2025 года «Красные дьяволы» собрали рекордные 155 трофеев, что делает их самым титулованным клубом в истории. Их коллекция включает 44 титула Египетской Премьер-лиги (последний — в сезоне 2023/24), 39 Кубков Египта, 15 Суперкубков Египта и 26 континентальных наград, среди которых 12 побед в Лиге чемпионов КАФ (абсолютный рекорд) и 8 Суперкубков Африки.

В 2024 году они завоевали бронзу на Клубном чемпионате мира ФИФА, подтвердив свое величие. История «Аль-Ахли» — это сага о преодолении. Трагедия 2012 года на стадионе Порт-Саид, унесшая 74 жизни болельщиков, могла сломить дух, но клуб ответил триумфом в Лиге чемпионов КАФ-2013. Легенды, такие как Мохамед Абу-Трика и Хуссам Хасан, стали символами африканского футбола. Болельщики «Ультрас Уайт Найтс» превращают каждый матч в карнавал страсти, а домашний стадион «Каир Интернешнл» — в неприступную крепость. «Аль-Ахли» учит: величие рождается в единстве и стойкости!