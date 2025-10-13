Введите ваш ник на сайте
ТОП-10 самых титулованных клубов в истории футбола

Футбол – это не просто самый популярный спорт на планете. Это летопись борьбы и славы, где каждый трофей имеет значение и находит свое место в истории. Наша новая заметка посвящена самым титулованным клубам мира, чьи достижения измеряются не только количеством завоеванных наград, но и их влиянием на культуру и сердца фанатов.

Мы рассмотрим топ-10 команд, основываясь на официальных данных от национальных федераций, УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ и ФИФА по состоянию 2025-й год. От африканских гигантов до европейских династий — эти клубы доказали, что величие не знает границ.

Что делает клуб титулованным?

Прежде чем перейти к рейтингу, уточним методологию. В зачeт идут только официальные соревнования: национальные чемпионаты, Кубки, Суперкубки, а также международные турниры под эгидой ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и других Конфедераций. Товарищеские матчи, региональные турниры без официального статуса – не учитываются.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), а также официальных источников клубов, на 2025-й год лишь несколько клубов преодолели рубеж в 100 трофеев. Это элита, где доминируют африканские и европейские команды с вкраплением представителей Латинской Америки. Давайте познакомимся с десяткой самых титулованных команд в порядке возрастания.

10. «Ювентус» (Турин, Италия) — 70 трофеев

«Ювентус», основанный в 1897 году, — «Старая синьора» Италии. К лету 2025 года в активе «бьянконери»: 36 титулов (рекорд Италии) Серии А (последний — 2020) и 2 Кубка европейских чемпионов (1985, 1996). Также «Юве» 15 раз побеждал в розыгрыше Кубка Италии, что также является лучшим показателем в стране (последняя победа датирована маем 2025-го).

ФК ювентус трофеи

Эпоха 2010-х (9 Серий А подряд) — золотой век. На перечисление культовых игроков, надевавших черно-белую футболку, уйдет не одна тысяча символов. Фанаты на «Альянц Стэдиум» — «Тифози» — верят в возрождение с новым тренером (Игор Тудор). «Ювентус» — это элегантность и сила итальянского Кальчо.

9. «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина) — 72 трофея

«Бока Хуниорс», основанный в 1905 году в рабочем районе Ла-Бока, — душа и один из флагманов аргентинского футбола. К июню 2025 года в активе «золотых»: 35 чемпионатов Аргентины (последний — 2022), 6 Копа Либертадорес и 3 Межконтинентальных кубка.

ФК Бока Хуниорс трофеи

В 2024-м «сине-золотые» добавили Суперкубок Аргентины (как это ни странно, в розыгрыше данного трофея «Хуниорс» побеждали лишь дважды). «Бока» — это огонь и страсть. Их «Суперкласико» с «Ривер Плейт» — одно из самых горячих дерби не только в аргентинском, но и в мировом футболе. «Ла Бомбонера» — стадион, где земля дрожит от криков «Хенесес». «Бока» — это не клуб, это настоящая религия рабочего класса Буэнос-Айреса.

8. «Реал Мадрид» (Мадрид, Испания) — 98 трофеев

«Реал Мадрид», основанный в 1902 году, — король Европы. К июню 2025 года их коллекция насчитывает 98 трофеев: 36 титулов Ла Лиги (последний — 2023/24, рекорд Испании), 20 Кубков Испании, 15 Кубков европейских чемпионов (рекорд, последний успех датирован 2024 годом) и 5 Клубных чемпионатов мира.

Эпоха 1950-х (5 КЕЧ подряд) и эра «галактикос» (Зидан, Роналдо) сделали «Реал» глобальным брендом, равных которому еще поискать. Криштиану Роналду — их икона с 450 голами.

Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» — «Мадридистас» — создают ауру величия. «Реал» — это машина, которая никогда не останавливается и хочет побеждать везде и всегда.

7. «Барселона» (Барселона, Испания) — 100+ трофеев

«Барселона» — это больше, чем клуб, это философия. Основанная в 1899 году Гансом Гампером, «Блауграна» к июню 2025 года преодолела рубеж в 100 трофеев: 27 титулов Ла Лиги (последний — 2024/25 под руководством немца Ханси Флика), 32 Кубка Испании (рекорд), 5 Кубков европейских чемпионов (последний триумф в 2015 году) и 3 Клубных чемпионата мира ФИФА.

барселона трофеи

Эпоха Пепа Гвардиолы (2008–12) подарила 14 трофеев, включая два «Требла». Лионель Месси — рекордсмен с 35 титулами за клуб. В 2024/25 «Барса» сделала дубль (Лига + Кубок), восстановив блеск на фоне затянувшегося финансового кризиса. «Эль Класико» с «Реалом» — это битва культур, где Каталония борется за идентичность. Фанаты на «Камп Ноу» — море сине-гранатовых флагов, их вера — двигатель клуба.

6. «Пеньяроль» (Монтевидео, Уругвай) — 108 трофеев

«Пеньяроль», основанный в 1891 году как клуб железнодорожников, — «жeлто-чeрная» гордость Уругвая. К июню 2025 года их счeтчик показывает 108 трофеев: 52 чемпионата Уругвая (последний — 2024, «Апертура» и «Клаусура»), 5 Копа Либертадорес (последняя — 1987) и Межконтинентальный кубок 1987 года.

ФК Пеньяроль монтевидео

«Пеньяроль» — короли 1960-х: три Либертадорес подряд (1960–62), включая победу над «Реалом» в Межконтинентале. Легенды: Альберто Спенсер, лучший бомбардир Копа Либертадорес, и Хуан Хойя. Их «Суперкласико» с «Насьоналем» — это война, где каждый гол — исторический момент. Фанаты «Мирасоль» («солнечные») — рабочий класс столицы Уругвая, их энергия делает «Эстадио Сентенарио» одной из самых громких арен на футбольной карте мира. «Пеньяроль» — это пламя, которое не гаснет.

5. «Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия) — 116 трофеев

«Линфилд», основанный в 1886 году, — голубая гордость Белфаста. К июню 2025 года их коллекция превышает 116 трофеев: 57 чемпионатов Северной Ирландии (мировой рекорд), 44 Кубка (второй показатель в мире) и 12 Кубков Лиги. Плюс 4 всеирландских кубка.

ФК Линдфилд

«Линфилд» — это, если можно так выразиться, доминация в миниатюре. Их «Септуплет» 1921/22 (7 трофеев за сезон) — уникальный рекорд. В 1961/62 они повторили подвиг. Легенда: Гарри Бэйли с его 647 голами. Фанаты на «Уиндзор Парк» — протестантская душа Белфаста, их песни — гимн стойкости. В тени топ-лиг «Линфилд» учит: величие возможно даже в малых масштабах.

4. «Клуб Насьональ де Футбол» (Монтевидео, Уругвай) — 116 трофеев

Уругвай — маленькая страна, но ее футбольное сердце огромно, и «Насьональ» — его ритм. Основанный в 1899 году, клуб к июню 2025 года собрал 116 трофеев: 49 титулов чемпионата Уругвая (последний — 2022), 20 Кубков Уругвая и 3 Копа Либертадорес (1971, 1980, 1988).

В 2024 году они взяли Межтурнирный кубок, укрепив статус. «Насьональ» — пионеры Южной Америки. Их «Требуэло» 1916 года — первый в истории континента. Легенды: Хосе Насаси, «Чeрный король» 1920-х, и Родриго Бетанкур, звезда XXI века.

Райвалри с «Пеньяролем» — «Суперкласико» — делит Монтевидео на два лагеря. Фанаты «Трикольорес» превращают «Эстадио Гран Парке Сентраль» в котeл страстей.

3. «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 118 трофеев

«Рейнджерс» — синий стяг Глазго, основанный в 1872 году. К июню 2025 года их трофейный зал насчитывает 118 наград, что выводит их в топ-3 мирового футбола. Это 55 титулов Шотландской Премьер-лиги (мировой рекорд для национальных чемпионатов, делят первое место, конечно же с «Селтиком»), 34 Кубка Шотландии, 28 Кубков Лиги и Кубок обладателей кубков УЕФА 1972 года.

ФК рейджерс трофеи

В сезоне 2024/25 «Джерс» добавили Суперкубок Шотландии, но уступили чемпионство своим главным врагам, о которых речь пойдет ниже. «Рейнджерс» — один из символов доминации. Семь «домашних треблов» (чемпионат, кубок, кубок лиги) — мировой рекорд, разделeнный все с тем же «Селтиком».

Банкротство 2012 года низвело их до четвeртого дивизиона, но под руководством Стивена Джеррарда они вернулись, выиграв лигу в 2020/21. Иконы: Грэм Сунесс, приведший их к европейской славе, и Алли Маккойст с его 400+ голами. Фанаты на «Айброкс» — «The Gers» — создают атмосферу, где каждый матч — это эпическая битва.

2. «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 119 трофеев

Зелeное сердце Глазго, «Селтик» был основан в 1887 году ирландскими иммигрантами для помощи бедным. К лету 2025 года их коллекция насчитывает 119 трофеев: 55 титулов Шотландской Премьер-лиги (последний — в 2024/25), 42 Кубка Шотландии (рекорд) и 22 Кубка Лиги. Жемчужина — Кубок европейских чемпионов 1967 года, когда «Лиссабонские львы» под руководством Джока Стина обыграли, казалось бы, непобедимый «Интер» Эленио Эрреры (2:1), став первым британским клубом, покорившим Европу.

ФК Селтик трофеи

«Селтик» — мастера возрождения. После кризиса 1990-х Брендан Роджерс вернул их на вершину: 10 титулов за 11 лет. Их «требл» 2016/17 — седьмой в истории, мировой рекорд. Легенды: Джимми Макгрори (522 гола), Билли Макнилл, капитан 1967 года и многие, многие другие… Фанаты «The Bhoys» с их гимном «You'll Never Walk Alone» (да, да, в точности как у «Ливерпуля») — душа клуба. Дерби с «Рейнджерс» — «Old Firm» — бессмертная классика британского футбола, непримиримое противостояние католиков и протестантов.

1. «Аль-Ахли» (Каир, Египет) — 155 трофеев

«Аль-Ахли», основанный в 1907 году как символ борьбы Египта против британского колониализма, — это не просто клуб, а настоящая империя. К июню 2025 года «Красные дьяволы» собрали рекордные 155 трофеев, что делает их самым титулованным клубом в истории. Их коллекция включает 44 титула Египетской Премьер-лиги (последний — в сезоне 2023/24), 39 Кубков Египта, 15 Суперкубков Египта и 26 континентальных наград, среди которых 12 побед в Лиге чемпионов КАФ (абсолютный рекорд) и 8 Суперкубков Африки.

ФК Аль-Ахли трофеи

В 2024 году они завоевали бронзу на Клубном чемпионате мира ФИФА, подтвердив свое величие. История «Аль-Ахли» — это сага о преодолении. Трагедия 2012 года на стадионе Порт-Саид, унесшая 74 жизни болельщиков, могла сломить дух, но клуб ответил триумфом в Лиге чемпионов КАФ-2013. Легенды, такие как Мохамед Абу-Трика и Хуссам Хасан, стали символами африканского футбола. Болельщики «Ультрас Уайт Найтс» превращают каждый матч в карнавал страсти, а домашний стадион «Каир Интернешнл» — в неприступную крепость. «Аль-Ахли» учит: величие рождается в единстве и стойкости!

Клуб Страна Трофеи
Ювентус Италия 70
Бока Хуниорс Аргентина 72
Реал Мадрид Испания 98
Барселона Испания 100
Пеньяроль Уругвай 108
Линфилд Северная Ирландия 116
Клуб Насьональ де Футбол Уругвай 116
Рейнджерс Шотландия 118
Селтик Шотландия 119
Аль-Ахли Египет 155

DMитрий
1760383149
Рейтинг из разряда: Лучше первым на деревне, чем вторым в городе...
Ответить
