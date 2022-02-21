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    Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

    Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен в ближайшее время перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил его агент Бернард Коллиньон.

    «Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов», — сказал Коллиньон.

    Сообщалось, что московский клуб арендует игрока до конца сезона без права выкупа. Большую часть зарплаты француза (4 миллиона евро в год) продолжит платить «Эвертон».

    • В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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