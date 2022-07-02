Экс-тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал информацию о проблемах Гбамена с алкоголем

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян отреагировал на слухи о пьянстве полузащитника Жана-Филиппа Гбамена.

– В медиа писали, что Гбамен в какой-то момент просто загулял в Москве и чуть ли не пьяный приходил на тренировки.

– Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного – даже близко не так. Куда-то сходить после игры – да, мог. Но всe это было после матчей.

Чтобы пьяным на тренировки – точно нет! Это всe разговоры.

– А по остальным игрокам чувствовалось, что они увлеклись московскими ресторанами и клубами?

– Нет. Вы знаете, если это и было, то после игр, когда следующий день был восстановительным. Мы часто разговаривали со всеми – спрашивали, кто где был. Но никто же не скажет, что гулял до утра и так далее.

То есть, ты сыграл матч, следующие два дня идeт восстановление – и было видно, что в принципе, все восстанавливаются нормально и через 48 часов полностью готовы.

Делались анализы крови и слюны – ни у кого никаких проблем не было.