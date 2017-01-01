Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

Кто-нибудь объяснит: а зачем тренер Спартака все время водой обливает всех?
Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.
ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.
Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.
«Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона
Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»
Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»