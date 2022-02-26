Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.