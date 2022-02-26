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  • Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

26 февраля 2022, 17:57
5

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

  • Матч начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Заболотный Антон Промес Квинси Мартинс Кристофер Гбамен Жан-Филипп Литвинов Руслан Фукс Бруно
Комментарии (5)
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BRO_football
1645891522
Судя по картинке ТВ, не работает протест болельщиков против Fan ID
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житель СПб
1645893507
Спартак вроде бы сильнее, потенциально - но у ЦСКА гораздо опаснее контратаки! Интересно, чем закончится...
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житель СПб
1645893819
Пошла классная игра! Молодцы! Только ошибок много у обеих команд...
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житель СПб
1645894044
Кто-нибудь объяснит: а зачем тренер Спартака все время водой обливает всех?
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