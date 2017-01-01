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    Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Свинов, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Классен, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, З. Бакаев, Николсон, Ларссон.

    ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Кто-нибудь объяснит: а зачем тренер Спартака все время водой обливает всех?

      0
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Пошла классная игра! Молодцы! Только ошибок много у обеих команд...

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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Спартак вроде бы сильнее, потенциально - но у ЦСКА гораздо опаснее контратаки! Интересно, чем закончится...

      0
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      Рейтинг: +10992

      BRO_football 4 часа назад

      Судя по картинке ТВ, не работает протест болельщиков против Fan ID

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      Рейтинг: +6680

      vladik12 > BRO_football 4 часа назад

      Одно бла-бла кругом если.

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