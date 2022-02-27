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    «Спартак» может принять «Лейпциг» в Ереване

    Бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц предложил клубу провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в Ереване. Она состоится 17 марта.

    В «Спартаке» не исключили проведение встречи в столице Армении.

    • Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.
    • Ее осудил УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    27.02.2022 16:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4236

      ySS 10 часов назад

      Успеют выбрать до отмены матча..?

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      Рейтинг: +30

      Чоткар Патыр 10 часов назад

      Да без разницы где играть. Шансов на победу всё равно мало. Особенно если как с конями играть будут.

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      Рейтинг: +2491

      petrucho-spb 11 часов назад

      Пусть и Лейпциг играет на нейтральном поле, будет справедливо.

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      Рейтинг: +26479

      Боцман59rus 11 часов назад

      _ Спартак примет у Лейпцига везде, спасибо Леня>))

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      Рейтинг: +1443

      Frankfurt Am Main 11 часов назад

      Я болельщик Спартака но я больше не смотрю футбол и вчерашний матч не видел. Мне жалко россиян их отправляют на смерть это дети какая война идиоты

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