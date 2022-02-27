«Спартак» может принять «Лейпциг» в Ереване

Успеют выбрать до отмены матча..?
Бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц предложил клубу провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в Ереване. Она состоится 17 марта.
В «Спартаке» не исключили проведение встречи в столице Армении.
- Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
- Ее осудил УЕФА.
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