«Спартак» может принять «Лейпциг» в Ереване

Бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц предложил клубу провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в Ереване. Она состоится 17 марта.

В «Спартаке» не исключили проведение встречи в столице Армении.

Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

Ее осудил УЕФА.

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