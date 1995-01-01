Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи накануне впервые в карьере забил со штрафного. Он принес победу команде в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Язиджи начал профессиональную карьеру в 2015 году.

Язиджи перешел в ЦСКА зимой из «Лилля».

До французов игрок выступал за «Трабзонспор».

Язиджи вызывается в сборную Турции.

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