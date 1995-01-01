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    Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи накануне впервые в карьере забил со штрафного. Он принес победу команде в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    Язиджи начал профессиональную карьеру в 2015 году.

    • Язиджи перешел в ЦСКА зимой из «Лилля».
    • До французов игрок выступал за «Трабзонспор».
    • Язиджи вызывается в сборную Турции.

    Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

    Бабаев: «У ЦСКА давно такого не было, чтобы забивал новичок. Как в старые добрые времена»

    Генич: «Селихов при голе Язиджи неправильно поставил стенку»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      ВасяК 28 минут назад

      Это большая ошибка обороны,вот он и забил!!!

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