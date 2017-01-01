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    Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

    Комментатор матча «Спартак» – ЦСКА (0:2) Константин Генич оценил поведение главного тренера хозяев и перспективы команд. Он не верит в попадание спартаковцев в тройку РПЛ по итогам сезона.

    «Паоло Ваноли был эмоционален. С судьями, помощником. Бутылка летает, брызги. Не могу сказать, что это наигранно. У Ваноли это естественно.

    В матче со «Спартаком» ЦСКА показал, что его исполнители сильнее. По этой игре спартаковцы не будут претендовать на место в тройке», – сказал Генич.

    • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
    • «Спартак» идет в таблице 9-м.
    • ЦСКА занимает 4-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 41 минуту назад

      С такой игрой Спартак слишком высоко в турнирной таблице

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      Рейтинг: +21304

      JTherry 2 часа назад

      "эмоционален... бутылки летали", а мысли в атаках не было, как, собственно, и в защите, но... главное, чтобы Ваноли царице нравился...) переживаем...))) а игроков подобрали по принципу, "что нам не гоже" или по объявлению...

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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 2 часа назад

      Да уж какая тут тройка! В пятерку бы попасть - и то очень сложно...

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