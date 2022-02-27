Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

Комментатор матча «Спартак» – ЦСКА (0:2) Константин Генич оценил поведение главного тренера хозяев и перспективы команд. Он не верит в попадание спартаковцев в тройку РПЛ по итогам сезона.

«Паоло Ваноли был эмоционален. С судьями, помощником. Бутылка летает, брызги. Не могу сказать, что это наигранно. У Ваноли это естественно.

В матче со «Спартаком» ЦСКА показал, что его исполнители сильнее. По этой игре спартаковцы не будут претендовать на место в тройке», – сказал Генич.