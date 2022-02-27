Колосков: «Спартак» играет в интуитивный футбол – что получится, то и получится»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итог матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:0). Он не увидел у хозяев командной игры.

«Игроки есть, а команды нет. «Спартак» играет в интуитивный футбол — что получится, то получится. Не понятно вообще, есть ли у них структура, понимание, как надо играть в атаке, как надо играть в обороне. Многие игроки, Виктор Мозес, Александр Соболев, вообще не понятно во что они сегодня играли, в какой футбол. В общем, тренер новый, а проблемы остаются старые.

Не видно, чего они наигрывали на сборах, в отличие от ЦСКА, у которых видно рисунок, как команда обороняется и атакуют. Результат мне кажется справедливым. Счет абсолютно по игре», – сказал Колосков.