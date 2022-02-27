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    Колосков: «Спартак» играет в интуитивный футбол – что получится, то и получится»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итог матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:0). Он не увидел у хозяев командной игры.

    «Игроки есть, а команды нет. «Спартак» играет в интуитивный футбол — что получится, то получится. Не понятно вообще, есть ли у них структура, понимание, как надо играть в атаке, как надо играть в обороне. Многие игроки, Виктор Мозес, Александр Соболев, вообще не понятно во что они сегодня играли, в какой футбол. В общем, тренер новый, а проблемы остаются старые.

    Не видно, чего они наигрывали на сборах, в отличие от ЦСКА, у которых видно рисунок, как команда обороняется и атакуют. Результат мне кажется справедливым. Счет абсолютно по игре», – сказал Колосков.

    • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
    • «Спартак» идет в таблице 9-м.
    • ЦСКА занимает 4-е место.

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    Источник: РБК

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    27.02.2022 18:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1042

      Taps 8 часов назад

      "Народные" нег"ры опять прос"рали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12467

      Fusballer 9 часов назад

      Потому что тренера нет нормального. И в руководстве клуба бардак.

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