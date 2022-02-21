ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестером» Нампалисом Менди, сообщает экс-главред Foot365 Игнасио Генуарди.

Российский клуб заинтересован в переходе Менди после неудачных переговоров с «Лиллем» по Райану Шерки.

В шорт-лист ЦСКА также входит полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен. По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи уже согласовали аренду 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа.