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    ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

    ЦСКА интересуется полузащитником «Лестером» Нампалисом Менди, сообщает экс-главред Foot365 Игнасио Генуарди.

    Российский клуб заинтересован в переходе Менди после неудачных переговоров с «Лиллем» по Райану Шерки.

    В шорт-лист ЦСКА также входит полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен. По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи уже согласовали аренду 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа.

    • 29-летний Менди провел 4 матча за «Лестер» в этом сезоне.
    • Его контракт истекает летом 2023 года.
    • Сенегалец провел 5 матчей на последнем Кубке Африки и выиграл трофей.

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    Источник: твиттер журналиста Игнасио Генуарди

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