ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестером» Нампалисом Менди, сообщает экс-главред Foot365 Игнасио Генуарди.
Российский клуб заинтересован в переходе Менди после неудачных переговоров с «Лиллем» по Райану Шерки.
В шорт-лист ЦСКА также входит полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен. По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи уже согласовали аренду 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа.
- 29-летний Менди провел 4 матча за «Лестер» в этом сезоне.
- Его контракт истекает летом 2023 года.
- Сенегалец провел 5 матчей на последнем Кубке Африки и выиграл трофей.
Источник: твиттер журналиста Игнасио Генуарди