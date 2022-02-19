Агент Гбамена – о ЦСКА: «Соглашение еще не подписано»

Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, прокомментировал ход переговоров с ЦСКА.
Сообщалось, что московский клуб арендует игрока до конца сезона без права выкупа.
«Мы все еще ведeм переговоры с ЦСКА, соглашение ещe не подписано.
Но могу сказать, что Гбамен мог оказаться в России ещe в прошлом году. Сандро Шварц был сильно заинтересован в том, чтобы Жан-Филипп перешeл в «Динамо».
Они знакомы по совместной работе в «Майнце». Но в связи с травмами, этот трансфер не был осуществлeн», – сказал агент.
- В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings