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    Агент Гбамена – о ЦСКА: «Соглашение еще не подписано»

    Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена, прокомментировал ход переговоров с ЦСКА.

    Сообщалось, что московский клуб арендует игрока до конца сезона без права выкупа.

    «Мы все еще ведeм переговоры с ЦСКА, соглашение ещe не подписано.

    Но могу сказать, что Гбамен мог оказаться в России ещe в прошлом году. Сандро Шварц был сильно заинтересован в том, чтобы Жан-Филипп перешeл в «Динамо».

    Они знакомы по совместной работе в «Майнце». Но в связи с травмами, этот трансфер не был осуществлeн», – сказал агент.

    • В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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