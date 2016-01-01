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Агент Гбамена: «Жан-Филипп посещает вечеринки с алкоголем и девочками? Это фейк»

Бернард Колиньон, агент полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, прокомментировал информацию о том, что его клиент начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья после вечеринок с алкоголем и девушками.

«Жан-Филипп приходит на тренировки в нетрезвом виде и часто посещает ночные клубы? Это фейковые новости», — сказал Колиньон.

  • ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.
  • Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».
  • В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассист.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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