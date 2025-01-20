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    Сафонову поставили оценку за первые полгода в «ПСЖ»

    Французский журналист Орельян Маседо прокомментировал вратарскую конкуренцию в «ПСЖ».

    «Многие люди, в том числе в клубе, не особо знали Сафонова, когда он приехал. Вряд ли от него были большие ожидания. Считалось, что он просто сядет на скамейку, а Энрике будет его использовать в случае форс-мажоров. Но прошло полгода: Матвей сыграл в чемпионате, в Лиге чемпионов. И теперь очевидно, к нему относятся куда серьезнее. Не будет преувеличением сказать, что у них действительно живая конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой. Но в то же время глупо отрицать, что итальянец ее выигрывает.

    За первую часть сезона я поставил бы Сафонову 6 из 10. Он доказал, что является хорошим конкурентом основному голкиперу. И что он действительно классный второй номер. Но всего это еще недостаточно. На мой взгляд, пока Матвею не хватает качеств стать полноценным первым номером. Это понимает и главный тренер. Поэтому пока аккуратно его использует. Но не исключаю, что все может измениться.

    Правда ли, что украинец Илья Забарный не перешел в «ПСЖ» из-за Сафонова? Я слышал об этом. Но не думаю, что Забарный был первой опцией для клуба. Очевидно, они хотели звезду. Поэтому позвали Хвичу», – сказал Маседо.

    • Сафонов провел 8 игр и пропустил 6 мячей.
    • 25 февраля обоим голкиперам исполнится 26 лет.
    • Сафонов куплен летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.01.2025 23:41
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    Комментарии (1)
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    Foxitkuban
    1737440321
    А что, у нас теперь размышления разных журналистов, являются авторитетным мнением? Настолько, что это нужно выводить в новости и подписывать как "поставил оценку"? Кто он такой, чтобы "ставить оценки"?
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