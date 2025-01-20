Сафонову поставили оценку за первые полгода в «ПСЖ»

Французский журналист Орельян Маседо прокомментировал вратарскую конкуренцию в «ПСЖ».

«Многие люди, в том числе в клубе, не особо знали Сафонова, когда он приехал. Вряд ли от него были большие ожидания. Считалось, что он просто сядет на скамейку, а Энрике будет его использовать в случае форс-мажоров. Но прошло полгода: Матвей сыграл в чемпионате, в Лиге чемпионов. И теперь очевидно, к нему относятся куда серьезнее. Не будет преувеличением сказать, что у них действительно живая конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой. Но в то же время глупо отрицать, что итальянец ее выигрывает.

За первую часть сезона я поставил бы Сафонову 6 из 10. Он доказал, что является хорошим конкурентом основному голкиперу. И что он действительно классный второй номер. Но всего это еще недостаточно. На мой взгляд, пока Матвею не хватает качеств стать полноценным первым номером. Это понимает и главный тренер. Поэтому пока аккуратно его использует. Но не исключаю, что все может измениться.

Правда ли, что украинец Илья Забарный не перешел в «ПСЖ» из-за Сафонова? Я слышал об этом. Но не думаю, что Забарный был первой опцией для клуба. Очевидно, они хотели звезду. Поэтому позвали Хвичу», – сказал Маседо.