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    Семин отреагировал на трансфер Хвичи в «ПСЖ»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    «Конечно, я мог представить, что он может дорого стоить, даже такую сумму, у него необыкновенные качества. Этого не представляли некоторые другие.

    Редко бывает, чтобы болельщики так ценили и любили футболиста, как это было с Хвичей в «Наполи». Это он заслужил своей игрой, достаточно посмотреть его статистику – в среднем практически в каждом матче у него было результативное действие.

    Но время расставаться всегда приходит. В первую очередь не в лучшую сторону на него повлиял уход из команды тренера – Лучано Спалетти.

    Второе – финансовая составляющая, он будет получать значительно больше. Третий фактор – «ПСЖ» сильный клуб, при тренере [Луисе Энрике] команда играет в тот футбол, который присущ Хвиче», – заявил Семин.

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    Источник: ТАСС

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    18.01.2025 15:30
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1737206104
    Столько фамилий вспомнил...
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