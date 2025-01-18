Семин отреагировал на трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Конечно, я мог представить, что он может дорого стоить, даже такую сумму, у него необыкновенные качества. Этого не представляли некоторые другие.

Редко бывает, чтобы болельщики так ценили и любили футболиста, как это было с Хвичей в «Наполи». Это он заслужил своей игрой, достаточно посмотреть его статистику – в среднем практически в каждом матче у него было результативное действие.

Но время расставаться всегда приходит. В первую очередь не в лучшую сторону на него повлиял уход из команды тренера – Лучано Спалетти.

Второе – финансовая составляющая, он будет получать значительно больше. Третий фактор – «ПСЖ» сильный клуб, при тренере [Луисе Энрике] команда играет в тот футбол, который присущ Хвиче», – заявил Семин.