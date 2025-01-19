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    Энрике прокомментировал трансфер Хвичи в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о покупке Хвичи Кварацхелии.

    «Мы давно хотели купить его. У Кварацхелии есть опыт, характер. Знает, как забивать, владеть мячом и защищаться.

    Отличное подписание, отличное дополнение к команде. Верю, что Хвича продемонстрирует лучшие качества», – сказал Энрике.

    • Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
    • Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
    • Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 миллиона евро в год. Сумма сделки – 70 миллионов евро.

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    Источник: beIN SPORTS

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    19.01.2025 10:58
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    Комментарии (1)
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    гууд
    1737277240
    По итогу будет шашлык жарить для арабов)
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