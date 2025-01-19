Энрике прокомментировал трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о покупке Хвичи Кварацхелии.

«Мы давно хотели купить его. У Кварацхелии есть опыт, характер. Знает, как забивать, владеть мячом и защищаться.

Отличное подписание, отличное дополнение к команде. Верю, что Хвича продемонстрирует лучшие качества», – сказал Энрике.