Энрике прокомментировал трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о покупке Хвичи Кварацхелии.
«Мы давно хотели купить его. У Кварацхелии есть опыт, характер. Знает, как забивать, владеть мячом и защищаться.
Отличное подписание, отличное дополнение к команде. Верю, что Хвича продемонстрирует лучшие качества», – сказал Энрике.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 миллиона евро в год. Сумма сделки – 70 миллионов евро.