Адвокат Сафонова отреагировал на увеличение долга голкипера

Адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков прокомментировал увеличение задолженности голкипера до 67 469 804 рублей и 7 копеек согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.

«Мы не знаем, откуда появилась данная сумма. Никаких новых исков в отношении Сафонова не появлялось», – сказал Крючков.