Адвокат Сафонова отреагировал на увеличение долга голкипера

Адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков прокомментировал увеличение задолженности голкипера до 67 469 804 рублей и 7 копеек согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.
«Мы не знаем, откуда появилась данная сумма. Никаких новых исков в отношении Сафонова не появлялось», – сказал Крючков.
- В начале июля 2024 года сумма задолженности футболиста превышала 59,2 миллиона рублей.
- «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне 2024 года.