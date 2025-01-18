Реакция Кавазашвили на трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
«Для него это очень престижный переход, очень прибыльный. Видимо, он достоин этого.
Если бы он сбавил в игре, то было бы хуже. «ПСЖ» не берeт посредственных футболистов. Они берут только хороших.
Я не сомневаюсь в том, что Хвича достоин играть в очень богатой и авторитетной команде», – сказал Кавазашвили.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.