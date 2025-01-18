Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Реакция Кавазашвили на трансфер Хвичи в «ПСЖ»

    Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    «Для него это очень престижный переход, очень прибыльный. Видимо, он достоин этого.

    Если бы он сбавил в игре, то было бы хуже. «ПСЖ» не берeт посредственных футболистов. Они берут только хороших.

    Я не сомневаюсь в том, что Хвича достоин играть в очень богатой и авторитетной команде», – сказал Кавазашвили.

    Новости по теме
    Речь Хвичи на французском после трансфера в «ПСЖ» 10
    Жена Хвичи поцелуем поздравила его с трансфером в «ПСЖ» 5
    Семин отреагировал на трансфер Хвичи в «ПСЖ» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    balam
    1737195590
    Анзор-батоно молодец.очень позитивно всегда про молодых. а Пономарев и Ловчев нехорошие люди.редиски
    Ответить
    zigbert
    1737203446
    Все это хорошо но к новой команде придется привыкать.Процесс не всегда гладкий.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 