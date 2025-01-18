Реакция Кавазашвили на трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Для него это очень престижный переход, очень прибыльный. Видимо, он достоин этого.

Если бы он сбавил в игре, то было бы хуже. «ПСЖ» не берeт посредственных футболистов. Они берут только хороших.

Я не сомневаюсь в том, что Хвича достоин играть в очень богатой и авторитетной команде», – сказал Кавазашвили.