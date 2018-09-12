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    Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии

    Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана»Джордж Веа, который является действующим президентом Либерии, сыграл за сборную страны в товарищеском матче с Нигерией.

    Матч был организован для вывода из обращения 14-го номера, под которым большую часть карьеры провел Веа. 51-летний экс-футболист провел на поле 79 минут, выйдя в стартовом составе. Игра завершилась победой нигерийцев со счетом 2:1.

    В этот же день 18-летний сын Веа Тимоти, выступающий за «ПСЖ», сыграл в товарищеском матче за сборную США против Мексики (1:0).

    Источник: BBC

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    12.09.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:22

      Неувядающий ветеран. Респект.

      1
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 12 сентября 2018, 13:54

      И еще...игрок команды Спартак-2 Сильванус Нимели сыграл за свою команду вместе с легендарным игроком Веа с 65-й минуты.....Для 18 -летнего молодого игрока это памятный матч на всю жизнь ! http://fanat1k.ru/news-205066-spartak.php

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 12 сентября 2018, 11:53

      Джордж Веа реально был супер нарадающий! На мой взгляд таких больше не было. Жаль только на таком уровне сыграл пару сезонов.

      3
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 12 сентября 2018, 11:50

      Уважуха!!!!

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 сентября 2018, 11:46

      Вот это президент .....

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