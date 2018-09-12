Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана»​ Джордж Веа, который является действующим президентом Либерии, сыграл за сборную страны в товарищеском матче с Нигерией.

Матч был организован для вывода из обращения 14-го номера, под которым большую часть карьеры провел Веа. 51-летний экс-футболист провел на поле 79 минут, выйдя в стартовом составе. Игра завершилась победой нигерийцев со счетом 2:1.

В этот же день 18-летний сын Веа Тимоти, выступающий за «ПСЖ», сыграл в товарищеском матче за сборную США против Мексики (1:0).