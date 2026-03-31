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Либерия - Ливия: обзор матча 31 марта 2026

Либерия
31.03.2026, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Ливия
Матч Статистика Личные встречи Прогноз Коэффициенты
Статистика матча Либерия - Ливия
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
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Ливия
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
2023.11.18 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
2021.09.03 20:56
1
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
2023.11.18 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
2021.09.03 20:56
1
Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
2018.11.19 09:21
5
Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии
2018.09.12 11:05
5
Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии
2018.01.23 19:46
10
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
2017.10.07 21:59
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- : -
13.07.2026
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
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- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
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- : -
27.07.2026
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