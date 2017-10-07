Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею

Состоялись очередные матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в африканской группе А. Тунис в целом уверенно победил в Гвинее, а конголезцы сумели справиться с Ливией.

Перед последним туром в квартете с отрывом в три очка лидируют футболисты из Туниса.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа А. 5-й тур

Гвинея – Тунис – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Кейта, 36; 1:1 – Мисакни, 45+2; 1:2 – Мисакни, 74; 1:3 – Бен-Амор, 83; 1:4 – Мисакни, 90+6.

Удаления: Кейта, 90+4 – нет.

Ливия – ДР Конго – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бакамбу, 50: 1:1 – Аль-Мусрати, 69; 1:2 – Моке, 74.

Календарь отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)

Турнирные таблицы отборочного цикла к ЧМ-2018 (Африка)