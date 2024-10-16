Нигерия бойкотировала матч с Ливией

Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от отборочного матча Кубка Африки с Ливией в знак протеста.
«Мы вернулись домой в целости и сохранности. Я много чего повидал за 10 лет в команде, но ни с чем подобным ранее не сталкивался. Ни с кем нельзя обращаться так плохо. Футбол – это уважение, и оно начинается с уважения к самому себе», – сказал защитник нигерийцев Уильям Трост-Эконг.
Игра должна была пройти 15 октября в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.
Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт.
Министерство спорта Нигерии заявило, что футболистов «взяли в заложники». Ливийская федерация футбола ссылалась на соблюдение протоколов безопасности.
О реакции Конфедерации африканского футбола на эту ситуацию пока не сообщалось.
- На прошлой неделе сборная Нигерии обыграла Ливию со счетом 1:0 дома. СМИ отмечают, что ливийцы тоже столкнулись с неприятностями перед этим матчем: их более трех часов продержали в аэропорту Лагоса.
- Нигерия лидирует в группе D отбора с 7 очками после трех матчей. Далее следуют Бенин (6 очков, 4 матча), Руанда (2, 4) и Ливия (1, 3). На Кубок Африки квалифицируются команды с первого-второго мест.