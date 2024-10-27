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Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией

27 октября 2024, 18:20

Конфедерация африканского футбола (КАФ) присудила сборной Нигерии победу со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира Кубка Африки против Ливии, который должен был пройти 15 октября.

Встреча должна была пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения игры.

Там футболисты сборной Нигерии провели 16 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт. Позже сборная вернулась в Нигерию, отказавшись от матча.

КАФ признала нарушения со стороны Ливии правил соревнований, которые предписывают, что принимающая страна должна надлежащим образом организовать прием гостей, помочь им пройти пограничные формальности и предоставить автобус для их перевозки.

Ливии присудили поражение. Также национаальная федерация оштрафована на 50 тысяч долларов.

  • Нигерия лидирует в отборочной группе D с 10 очками после четырех матчей. У Бенина в активе 6 очков, у Руанды – 5, у Ливии – 1.
  • На Кубок Африки-2025 квалифицируются две лучшие команды из группы.

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Источник: Reuters
Нигерия Ливия
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