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    • Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии

    Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии

    Джордж Веа в скором времени уйдет с поста президента Либерии.

    Он проиграл выборы оппозиционному кандидату Джозефу Бокаю, который набрал 50,89% голосов во втором туре. Разница в поддержке кандидатов оказалась небольшой – 28 тысяч человек.

    Веа уже признал поражение. Он покинет должность главы государства в январе.

    • Веа – единственный африканский обладатель «Золотого мяча» (1995 год).
    • На клубном уровне он поиграл за «Милан», «ПСЖ», «Монако», «Марсель», «Челси», «Манчестер Сити» и другие команды.
    • Экс-футболист руководил Либерией с января 2018-го.

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    Источник: France24

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