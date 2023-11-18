Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии

Джордж Веа в скором времени уйдет с поста президента Либерии.
Он проиграл выборы оппозиционному кандидату Джозефу Бокаю, который набрал 50,89% голосов во втором туре. Разница в поддержке кандидатов оказалась небольшой – 28 тысяч человек.
Веа уже признал поражение. Он покинет должность главы государства в январе.
- Веа – единственный африканский обладатель «Золотого мяча» (1995 год).
- На клубном уровне он поиграл за «Милан», «ПСЖ», «Монако», «Марсель», «Челси», «Манчестер Сити» и другие команды.
- Экс-футболист руководил Либерией с января 2018-го.
Источник: France24