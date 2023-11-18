Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии

Джордж Веа в скором времени уйдет с поста президента Либерии.

Он проиграл выборы оппозиционному кандидату Джозефу Бокаю, который набрал 50,89% голосов во втором туре. Разница в поддержке кандидатов оказалась небольшой – 28 тысяч человек.

Веа уже признал поражение. Он покинет должность главы государства в январе.