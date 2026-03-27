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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия - Нигер
Ливия - Нигер: обзор матча 27 марта 2026
Ливия
27.03.2026, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
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Ливия
Нигер
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
2017.10.07 21:59
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Сако из «Ростова» сменил спортивное гражданство
2024.05.27 17:43
3
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Лос-Анджелес
- : -
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Нигер
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Бенин
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05.06.2026
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Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
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