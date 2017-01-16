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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Того
Кот-д'Ивуар - Того: обзор матча 16 января 2017
Кот-д'Ивуар
16.01.2017, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Того
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Того
89'
Замена
А. Букари
️️️️
Э. Адебайор
87'
Замена
К. Агбегниадан
️️️️
М. Доссеви
82'
Замена
С. Акакпо
️️️️
Л. Коджо Фо До
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Коджиа
82'
Замена
В. Бони
️️️️
В. Заа
70'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Ж. Мишель Сери
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
18
Адама Траоре
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Франк Кессье
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
8
Саломон Калу
ЛФ
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Того
16
Косси Агасса
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
10
Флойд Айите
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Матье Доссеви
ПП
18
Атакора Лалавеле
ПП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Лаба Коджо Фо До
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
17
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Того
1
Седрик Менса
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
9
Винсент Боссу
ЦЗ
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
2
Франко Атчу
ЦП
8
Комлан Агбегниадан
ЦП
20
Хенри Энинфул
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
4-3-1-2
16
Гбохуо
18
Траоре
5
Канон
21
Байи
17
Орье
8
Кессье
4
Сери
20
Ди
10
Заа
8
Калу
14
Коджиа
2-4-1-3
16
Агасса
13
Оуро-Акорико
21
Джене
18
Лалавеле
10
Айите
15
Ромао
7
Доссеви
9
Бебу
17
Гакпе
4
Адебайор
19
Коджо Фо До
4
Сери
10
Дукур
10
Дукур
4
Сери
14
Коджиа
15
Градель
15
Градель
14
Коджиа
10
Заа
12
Бони
12
Бони
10
Заа
7
Доссеви
8
Агбегниадан
8
Агбегниадан
7
Доссеви
19
Коджо Фо До
5
Акакпо
5
Акакпо
19
Коджо Фо До
4
Адебайор
12
Букари
12
Букари
4
Адебайор
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Того
1
Саюба Манде
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
1
Седрик Менса
ВР
2
Франко Атчу
ЦП
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
23
Баба Чагуни
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
20
Хенри Энинфул
ЦП
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
1
Саюба Манде
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
1
Седрик Менса
ВР
2
Франко Атчу
ЦП
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
23
Баба Чагуни
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
20
Хенри Энинфул
ЦП
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Того
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
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