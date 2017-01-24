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Расписание матчей
Кубок Африки
Того - ДР Конго
Того - ДР Конго: обзор матча 24 января 2017
Того
24.01.2017, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
ДР Конго
69'
Л. Коджо Фо До
29'
Ж. Кабананга
54'
Ф. Мубеле
80'
П. М'Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Того - ДР Конго
90'
+4
Желтая карточка
Л. Матампи
83'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Ж. Кабананга
80'
ГОЛ! 1:3!
П. М'Поку
Замена
А. Ромао
️️️️
А. Букари
78'
ГОЛ! 1:2!
Л. Коджо Фо До
Пас отдал
Ф. Айите
69'
67'
Замена
Д. Ботака
️️️️
Ф. Мубеле
Замена
Л. Коджо Фо До
️️️️
М. Доссеви
67'
59'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Н. Кебану
54'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мубеле
Пас отдал
М. Тиссеран
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кабананга
Пас отдал
Ч. Мбемба
Замена
С. Менса
️️️️
Б. Чагуни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Того
23
Баба Чагуни
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
10
Флойд Айите
ЦП
18
Атакора Лалавеле
ПП
7
Матье Доссеви
ПП
9
Ильяс Бебу
ПВ
17
Серж Гакпе
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
ДР Конго
1
Лей Матампи
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
5
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
18
Мервиль Бокади
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Того
1
Седрик Менса
ВР
16
Косси Агасса
ВР
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
9
Винсент Боссу
ЦЗ
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
20
Хенри Энинфул
ЦП
2
Франко Атчу
ЦП
8
Комлан Агбегниадан
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
19
Лаба Коджо Фо До
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Рэми Мулумба
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
11
Джордан Ботака
ЦФ
19
Жереми Бокила
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-3-1-3
23
Чагуни
13
Оуро-Акорико
21
Джене
5
Акакпо
18
Лалавеле
10
Айите
7
Доссеви
9
Бебу
4
Адебайор
12
Букари
17
Гакпе
4-3-1-2
1
Матампи
13
Мутамбала
5
Тиссеран
22
Мбемба
2
Мпеко
7
Мулумбу
21
Мубеле
18
Бокади
10
Кебану
12
Болинжи
6
Кабананга
23
Чагуни
1
Менса
1
Менса
23
Чагуни
7
Доссеви
19
Коджо Фо До
19
Коджо Фо До
7
Доссеви
12
Букари
15
Ромао
15
Ромао
12
Букари
21
Мубеле
11
Ботака
11
Ботака
21
Мубеле
6
Кабананга
19
Бокила
19
Бокила
6
Кабананга
10
Кебану
8
М'Поку
8
М'Поку
10
Кебану
Остались в запасе
Того
ДР Конго
20
Хенри Энинфул
ЦП
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
2
Франко Атчу
ЦП
9
Винсент Боссу
ЦЗ
8
Комлан Агбегниадан
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Клод Ле Руа
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Рэми Мулумба
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
20
Хенри Энинфул
ЦП
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
2
Франко Атчу
ЦП
9
Винсент Боссу
ЦЗ
8
Комлан Агбегниадан
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
14
Принс Сегбефиа
ЦП
Остались в запасе
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Рэми Мулумба
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Того - ДР Конго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
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