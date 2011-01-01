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    Юссуф Мулумбу

    #21 | Полузащитник
    Имя Юссуф
    Фамилия Мулумбу
    Состав Без клуба
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1987 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
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