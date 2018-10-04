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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Селтик
Зальцбург - Селтик: обзор матча 04 октября 2018
Зальцбург
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Селтик
55'
М. Даббур
61'
Т. Минамино
73'
М. Даббур (П)
2'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Селтик
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Даббур
73'
72'
Красная карточка
Д. Форрест
ГОЛ! 2:1!
Т. Минамино
Пас отдал
А. Ульмер
61'
57'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
Х. Вольф
55'
Желтая карточка
М. Даббур
51'
43'
Желтая карточка
Д. Хендри
39'
Желтая карточка
К. МакГрегор
2'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
К. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
4-1-2-2-1
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
5
Понграчич
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Айдара
21
Шлагер
18
Минамино
17
Вольф
9
Даббур
4-3-1-2
1
Гордон
28
Боята
13
Хендри
23
Лустиг
63
Тирни
21
Мулумбу
42
МакГрегор
10
Нтчам
49
Форрест
29
Эдуард
29
Гриффитс
Остались в запасе
Зальцбург
Селтик
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Зальцбург - Селтик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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