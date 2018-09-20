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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Русенборг
Селтик - Русенборг: обзор матча 20 сентября 2018
Селтик
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
88'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Русенборг
ГОЛ! 1:0!
Л. Гриффитс
88'
60'
Желтая карточка
А. Содерлунд
15'
Желтая карточка
И. Жебали
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
4-3-2-1
1
Гордон
63
Тирни
23
Лустиг
28
Боята
32
Бенкович
8
Браун
42
МакГрегор
10
Нтчам
7
Рогич
49
Форрест
29
Эдуард
4-4-2
1
Хансен
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
24
Мелинг
16
Конрадсен
31
Йенсен
5
Денич
11
де Ланлай
16
Содерлунд
11
Жебали
Остались в запасе
Селтик
Русенборг
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Селтик - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
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