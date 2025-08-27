28 августа на «Мева Арене» «Майнц» примет «Русенборг» в ответном матче плей-офф Лиги Конференций. Первая встреча завершилась победой норвежского клуба со счeтом 2:1, и теперь немецкая команда постарается отыграться дома.

«Майнц»

Немецкий клуб демонстрирует организованный футбол, хотя не отличается высокой результативностью. В последних пяти встречах «Майнц» забил 7 и пропустил 3 гола. Важное преимущество команды – надeжная оборона: в среднем за матч пропускает лишь 0.60 гола. К тому же «Майнц» крайне силeн дома, где не проигрывает в 13 из 14 последних встреч. Поддержка трибун и опыт игры против соперников разного уровня делает команду фаворитом этого противостояния, несмотря на минимальное поражение в первом матче.

«Русенборг»

Норвежский клуб показывает стабильные результаты в Лиге Конференций, где не проигрывает в пяти встречах подряд. В последних пяти играх «Русенборг» забил 6 и пропустил 5 мячей, что указывает на более открытый стиль игры. В среднем команда забивает 1.20 и пропускает 1.00 гола за матч. Сильная сторона «Русенборга» – умение действовать прагматично в решающих матчах, но на выезде ему предстоит серьeзное испытание против соперника с высоким уровнем давления и дисциплиной.

Факты о командах

«Майнц»

В среднем: 1.40 забитого и 0.60 пропущенного за матч в последних 5 играх

Не проигрывает в 13 из 14 домашних встреч

В последних 5 матчах забил 7 голов и пропустил 3

Победа в кубке над «Динамо Дрезден» (1:0)

«Русенборг»

В среднем: 1.20 забитого и 1.00 пропущенного за матч в последних 5 играх

Не проигрывает в 5 последних играх Лиги Конференций

Забивает в 8 из 10 последних встреч

Победа в квалификации над «Хаммарбю» (1:0)

Прогноз на матч

Ожидается напряжeнный поединок, в котором «Майнц» будет контролировать ход встречи и стремиться забить быстрый гол, чтобы вернуть равновесие по сумме двух матчей. Оборона хозяев выглядит надeжнее, чем у гостей, а домашний фактор играет ключевую роль. «Русенборг» постарается использовать свои шансы в атаке, но его средняя результативность и статистика пропущенных мячей не позволяют рассчитывать на уверенную игру против более классной команды. Логично ожидать победу «Майнца», при этом счeт может быть минимальным, а вариант с тоталом меньше также выглядит оправданным.

Рекомендованные ставки