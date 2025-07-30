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«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75

30 июля 2025 9:11
Банга - Русенборг
31 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.75
Победа «Русенборга»
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31 июля в Гаргждай на Городском стадионе пройдeт ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги Конференций между литовской «Бангой» и норвежским «Русенборгом». Первая игра в Тронхейме завершилась разгромом со счeтом 5:0, и теперь судьба противостояния фактически решена. Вопрос остаeтся лишь в том, как соперники подойдут ко второму матчу с точки зрения мотивации, ротации и игровой инициативы.

«Банга»

Литовский клуб переживает крайне тяжeлый отрезок: команда проиграла 4 из 5 последних матчей, пропустив за это время 10 мячей (в среднем 2.00 за игру) и забив лишь один (0.20 за матч). Даже на внутренней арене «Банга» не может набрать форму – поражения от «Жальгириса» и «Дайнавы», ничья с «Джюгасом». Команда испытывает явные трудности в атаке, создаeт минимум моментов и слабо реализует редкие шансы. На фоне плотного оборонительного давления «Русенборга» клуб выглядит обречeнно, особенно учитывая отсутствие глубины состава и нестабильность в защите.

«Русенборг»

Норвежцы подходят к ответной встрече в отличной форме. Победа 5:0 в первом матче лишь подтвердила атакующий потенциал команды. За последние 5 игр «Русенборг» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и пропустил только 5 (1.00 за матч). В чемпионате команда уверенно обыграла «Тромсе» 4:1, до этого была ничья с «Сарпсборгом» и победа над «Хам-Камом». «Русенборг» забивает в 4 последних матчах подряд, действует гибко, быстро переходит в атаку и доминирует на фоне слабых соперников, таких как «Банга». Даже с ротацией состав останется конкурентоспособным.

Факты о командах

«Банга»

  • Не побеждает в 5 последних матчах
  • Забила лишь 1 гол в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • 4 поражения в 5 последних играх

«Русенборг»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Разгромил «Бангу» 5:0 в первой встрече

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Лига конференций, 2 раунд
Русенборг
5 : 0
24.07.2025
Банга

Прогноз на матч

Разгром в первом матче лишил этот поединок турнирной интриги. «Русенборг» может позволить себе играть не на пределе, но даже в ротационном составе команда превосходит «Бангу» по всем ключевым параметрам. Литовцы же вряд ли смогут взломать оборону соперника, при этом остаются уязвимыми при быстрых атаках. Игра пройдeт под контролем гостей, и скорее всего завершится их второй победой, пусть и с меньшим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Русенборга» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.88

1.75
Победа «Русенборга»
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Русенборг Банга
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