24 июля в Тронхейме норвежский «Русенборг» примет литовскую «Бангу» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Хозяева стабильно выступают на своeм поле и входят в число наиболее опытных участников еврокубков среди скандинавских команд. Литовский клуб едет в Норвегию в статусе аутсайдера: команда слабо проявляет себя в атаке и редко добивается положительных результатов на выезде.

«Русенборг»

Команда показывает не самый стабильный сезон, но сохраняет положительную домашнюю динамику – 13 побед или ничьих в последних 14 матчах на своeм поле. За последние 5 встреч «Русенборг» забил 7 мячей, включая уверенную победу 2:0 над «Хам-Кам». Однако проблемы в обороне сохраняются – в том же отрезке команда пропустила 7 голов.

«Русенборг» традиционно делает ставку на давление с флангов и стандарты, эффективно используя игровое пространство при поддержке домашних трибун. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей, и даже при не самой мощной атаке способна уверенно справляться с более слабыми соперниками.

«Банга»

Гости из Литвы переживают сложный сезон. За 5 последних матчей команда забила всего 2 мяча и проиграла 3 встречи. При этом «Банга» регулярно испытывает трудности в организации игры в атаке – в среднем 0.40 гола за матч. Единственная победа за последние недели – минимальный успех против «Джюгаса».

Слабость «Банги» – отсутствие креативных решений в нападении и чрезмерная зависимость от игры в обороне. На выезде команда редко показывает уровень, способный конкурировать с европейскими середняками, особенно на фоне давления и более высокого темпа игры соперника.

Факты о командах

«Русенборг»

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 13 из 14 домашних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Победа с сухим счeтом в последней игре дома

«Банга»

В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах, но не более одного мяча

3 поражения в 5 последних матчах

Сухие поражения в 3 из 5 игр

Прогноз на матч

Сценарий матча выглядит предсказуемо: «Русенборг» постарается доминировать с первых минут, используя преимущество в классе и опыт. «Банга», вероятно, закроется в обороне, но даже в таком стиле вряд ли сможет сдержать атаки норвежцев. Учитывая слабую результативность гостей, наиболее логичным выглядит сухая победа хозяев.

Рекомендованные ставки: