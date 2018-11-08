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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - РБ Лейпциг
Селтик - РБ Лейпциг: обзор матча 08 ноября 2018
Селтик
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
11'
К. Тирни
79'
О. Эдуард
79'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
79'
79'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
К. Лаймер
63'
Желтая карточка
М. Забитцер
55'
Желтая карточка
К. Лаймер
Желтая карточка
К. Тирни
52'
44'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Желтая карточка
Ф. Бенкович
35'
17'
Желтая карточка
Ж. Огустен
ГОЛ! 1:0!
К. Тирни
Пас отдал
Д. Форрест
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
4-2-3-1
1
Гордон
63
Тирни
32
Бенкович
28
Боята
23
Лустиг
7
Синклейр
42
МакГрегор
7
Рогич
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
4-3-1-2
38
Мвого
20
Мукиэле
2
Упамекано
4
Орбан
4
Сараччи
31
Илсанкер
27
Лаймер
20
Забитцер
77
Брума
97
Огустен
10
Кунья
Остались в запасе
Селтик
РБ Лейпциг
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Селтик - РБ Лейпциг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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