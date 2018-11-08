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Юссуф Мулумбу
Статистика
Юссуф Мулумбу - статистика
Завершил карьеру
25 января 1987 (39), Киншаса
#21 | Полузащитник
177 см | 70 кг
ДР Конго | Франция
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Селтик
2 : 1
08.11.2018
РБ Лейпциг
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Зальцбург
3 : 1
04.10.2018
Селтик
1' - 90'
57'
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 0
20.09.2018
Русенборг
Был в запасе
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