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Адебайор оценил поход в московскую баню

Бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор поделился впечатлением от своего коммерческого визита в Москву.

— Что успели в Москве?

— Ходил в баню, ха-ха. Потрясающе, мне очень понравилось. Высокая температура не смутила — у меня на родине температуры порой не сильно меньше. Еще я обедал в ресторане «Русский» в Москве-Сити. Шикарное место. Мы поднялись практически на самый верх и сделали пару фоток. Вид впечатляет.

  • 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
  • Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
  • Адебайор играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале», а с Романом Павлюченко – в «Тоттенхэме».

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Источник: Sport24

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