Адебайор оценил поход в московскую баню

Бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор поделился впечатлением от своего коммерческого визита в Москву.

– Что успели в Москве?

– Ходил в баню, ха-ха. Потрясающе, мне очень понравилось. Высокая температура не смутила – у меня на родине температуры порой не сильно меньше. Еще я обедал в ресторане «Русский» в Москве-Сити. Шикарное место. Мы поднялись практически на самый верх и сделали пару фоток. Вид впечатляет.