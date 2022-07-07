Адебайор оценил поход в московскую баню

Бывший форвард сборной Того Эммануэль Адебайор поделился впечатлением от своего коммерческого визита в Москву.
– Что успели в Москве?
– Ходил в баню, ха-ха. Потрясающе, мне очень понравилось. Высокая температура не смутила – у меня на родине температуры порой не сильно меньше. Еще я обедал в ресторане «Русский» в Москве-Сити. Шикарное место. Мы поднялись практически на самый верх и сделали пару фоток. Вид впечатляет.
- 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
- Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
- Адебайор играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале», а с Романом Павлюченко – в «Тоттенхэме».
Источник: Sport24