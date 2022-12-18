Адебайор дал прогноз на финал ЧМ-2022

Бывший форвард «Арсенала», «Манчестер Сити» и других команд Эммануэль Адебайор дал прогноз на финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.
«Франция – лучшая на этом чемпионате мира. Игроки в отличной форме.
Сложно выбрать лучшего в паре Килиан Мбаппе – Лионель Месси. Но я склоняюсь в сторону Франции», – сказал Адебайор.
- Матч начнется в 18:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Франция может выиграть 2-й чемпионат мира подряд.
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Источник: Telecomasia.net