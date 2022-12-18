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    Адебайор дал прогноз на финал ЧМ-2022

    Бывший форвард «Арсенала», «Манчестер Сити» и других команд Эммануэль Адебайор дал прогноз на финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Франция – лучшая на этом чемпионате мира. Игроки в отличной форме.

    Сложно выбрать лучшего в паре Килиан МбаппеЛионель Месси. Но я склоняюсь в сторону Франции», – сказал Адебайор.

    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Франция может выиграть 2-й чемпионат мира подряд.

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    Источник: Telecomasia.net

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