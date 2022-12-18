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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Франция
Аргентина - Франция: обзор матча 18 декабря 2022
Аргентина
18.12.2022, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, Финал
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Франция
23'
Л. Месси (П)
36'
А. Ди Мария
109'
Л. Месси
80'
К. Мбаппе (П)
81'
К. Мбаппе
118'
К. Мбаппе (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Франция
ГОЛ!
Г. Монтиэль
4:2
ГОЛ!
Р. Коло Муани
3:2
ГОЛ!
Л. Паредес
3:1
Пенальти не реализован!
О. Чуамени
ГОЛ!
П. Дибала
2:1
Пенальти не реализован!
К. Коман
ГОЛ!
Л. Месси
1:1
ГОЛ!
К. Мбаппе
0:1
Желтая карточка
Э. Мартинес
120'
+6
120'
+1
Замена
А. Дисаси
️️️️
Ж. Кунде
Замена
П. Дибала
️️️️
Н. Тальяфико
120'
+1
118'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
К. Мбаппе
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
А. Мак Аллистер
116'
Желтая карточка
Л. Паредес
114'
113'
Замена
И. Конате
️️️️
Р. Варан
112'
Травма
Р. Варан
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
109'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
102'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Де Пауль
102'
96'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Рабьо
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
91'
Желтая карточка
М. Акунья
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
О. Жиру
87'
Желтая карточка
М. Тюрам
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Тюрам
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
71'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Эрнандес
71'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Ди Мария
64'
55'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Э. Фернандес
45'
+7
41'
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
41'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Мак Аллистер
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
7
Де Пауль
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
11
Ди Мария
10
Месси
9
Альварес
4-1-1-4
1
Льорис
5
Кунде
4
Варан
4
Упамекано
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
11
Ди Мария
8
Акунья
8
Акунья
11
Ди Мария
20
Мак Аллистер
6
Пеццелла
6
Пеццелла
20
Мак Аллистер
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
3
Тальяфико
10
Дибала
10
Дибала
3
Тальяфико
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
4
Варан
15
Конате
15
Конате
4
Варан
5
Кунде
3
Дисаси
3
Дисаси
5
Кунде
14
Рабьо
19
Фофана
19
Фофана
14
Рабьо
19
Эрнандес
6
Камавинга
6
Камавинга
19
Эрнандес
7
Гризманн
7
Коман
7
Коман
7
Гризманн
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
Остались в запасе
Аргентина
Франция
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Аргентина - Франция
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Лусаил Иконик
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