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«Четыре гола на «Энфилде» – самое сложное, что может быть в футболе». Адебайор – о покере Аршавина «Ливерпулю»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал, что его очень впечатлила игра Андрея Аршавина в гостевом матче с «Ливерпулем» в апреле 2009 года.

«Аршавин – отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления.

Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в «Арсенале». У него есть талант создавать моменты из ничего.

Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на одинаково высоком уровне.

Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде» – это самое сложное, что может быть в футболе.

И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком», – считает Адебайор.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +724

    Конопляных дел мастер 40 минут назад

    Аршавин лучший российский футболист последних лет 20. Можно даже не хрюкать. Гыгыгы

    2
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    ...
    Рейтинг: +14154

    Fusballer > Конопляных дел мастер 26 минут назад

    Дзюба лучший! И не воняй здесь!

    0
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    Рейтинг: +584

    Mityai90 > Конопляных дел мастер 13 минут назад

    Да, тут бесспорно. Жирков еще мог стать вполне профпригодным в Англии, если бы не был дураком, учил язык и не ныл, что хочет в Россию в танчики играть, талантом был точно не обделен.
    Зы: а вообще, все далеко до Зе Болотного.

    0
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