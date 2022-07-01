«Четыре гола на «Энфилде» – самое сложное, что может быть в футболе». Адебайор – о покере Аршавина «Ливерпулю»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал, что его очень впечатлила игра Андрея Аршавина в гостевом матче с «Ливерпулем» в апреле 2009 года.

«Аршавин – отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления.

Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в «Арсенале». У него есть талант создавать моменты из ничего.

Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на одинаково высоком уровне.

Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде» – это самое сложное, что может быть в футболе.

И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком», – считает Адебайор.