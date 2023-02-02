Адебайор рассказал, каким ему запомнился Павлюченко в «Тоттенхэме»

Экс-нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высказался о нападающем Романе Павлюченко.
– Также вы играли в «Тоттенхэме» с Романом Павлюченко. Каково это – конкурировать с российским футболистом?
– В полной мере оценить это не удалось, так как мы не долго были в клубе вместе – через полгода после моего прихода Роман покинул «Тоттенхэм».
Павлюченко запомнился мне слегка застенчивым, но очень приятным парнем. Он был сконцентрирован на тренировках, как и я. Каждый из нас просто развивал свою карьеру, мы мало общались.
- Павлюченко хочет возобновить карьеру на 1 матч.
- Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
- Форвард намерен забить 200-й гол в клубной карьере.
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Источник: «Чемпионат»