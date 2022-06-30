Адебайор рассказал, чем Москва похожа на африканские страны

Нападающий Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

«В Москву я приезжал пару раз. Когда играл за «Арсенал» приезжал дважды – в Лиге чемпионов мы играли против «Спартака» и «Локомотива».

Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета. В аэропорту все мне улыбались, все узнают.

Я был здесь в бане, российская баня – это точно номер один по сравнению с турецким или марокканским хамамом.

Я уже хочу понять, смогу ли я приехать сюда с дочерью в отпуск, ей 12 лет. Она хотела в Испанию или Дубай, но здесь мне очень нравится, так что я поговорю с ней», – сказал Адебайор.