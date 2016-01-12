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    • Пардью: «У «Кристал Пэлас» есть все, чтобы попасть в финал Кубка Англии»

    Пардью: «У «Кристал Пэлас» есть все, чтобы попасть в финал Кубка Англии»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью сделал заявление, что намерен побороться за победу в нынешнем Кубке Англии.

    «У этой команды есть все, что нужно для попадания в финал. Я видел, как до финала доходили клубы, не обладающие таким же мастерством или бойцовским духом как у нас.

    Если мы не будем вести в борьбу за выживание, я непременно буду выставлять оптимальный состав в каждом матче турнира. Я хочу выиграть этот трофей», – сказал Пардью.

    Напомним, что в 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» сыграет со «Сток Сити».

    Источник: London Evening Standard

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    12.01.2016 06:57
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