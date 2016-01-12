Пардью: «У «Кристал Пэлас» есть все, чтобы попасть в финал Кубка Англии»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью сделал заявление, что намерен побороться за победу в нынешнем Кубке Англии.

«У этой команды есть все, что нужно для попадания в финал. Я видел, как до финала доходили клубы, не обладающие таким же мастерством или бойцовским духом как у нас.

Если мы не будем вести в борьбу за выживание, я непременно буду выставлять оптимальный состав в каждом матче турнира. Я хочу выиграть этот трофей», – сказал Пардью.

Напомним, что в 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» сыграет со «Сток Сити».