Пардью близок к тому, чтобы возглавить «Вест Бромвич»

Английский тренер Алан Пардью сообщил об интересе к его персоне со стороны «Вест Бромвича». Напомним, что «дрозды» недавно уволили Тони Пулиса.

«Я провел с ними переговоры. Это привлекательный вариант для продолжения карьеры, но посмотрим, что будет дальше. «Вест Бромвич» является клубом, в котором собраны очень хорошие футболисты. Это хорошая возможность для любого тренера. Если новым главным тренером этой команды стану я, то так тому и быть», – приводит источник слова Пардью.

«Вест Бромвич» находится на 17 месте в АПЛ. Команда имеет на своем счету 11 очков.